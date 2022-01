Valença registra três casos de Ômicron

Três moradores de Valença, foram confirmados com a variante Ômicron. De acordo com a Vigilância em Saúde do município, trata-se de dois pacientes do sexo masculino, um com 47 anos, morador do bairro Belo Horizonte, o outro, com 27 anos, morador do centro da cidade, o terceiro é uma mulher, com a idade de 24 anos, moradora do bairro Monte D’Ouro. A prefeitura informou que os pacientes estão bem, e não necessitaram de internação hospitalar.

A Secretaria Municipal de Saúde alerta que é preciso continuar com os cuidados: higienizar as mãos, usar máscaras fora de casa e principalmente quando estiver em grupo, evitar aglomerações e não se expor. O mais importante é que procurem os pontos de vacinação no Jardim de Cima e no Prédio do Instituto de Educação para tomarem as doses pertinentes ao Plano Nacional de Imunização, para evitar maiores consequências com o surgimento de novas variantes. Fonte: Prefeitura de Valença