Uma pessoa ficou ferida em um acidente ocorrido entre um carro e um caminhão na noite de sexta-feira, na Estrada de Werneck, perto da entrada do bairro Inema, em Paraíba do Sul.

O motorista do carro, de 30 anos, ficou preso às ferragens. Ele foi socorrido e levado com ferimentos leves para o Hospital das Clínicas Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios. O motorista do caminhão não se machucou. Foto: Redes sociais