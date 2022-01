Uma colisão envolvendo dois veículos deixou um homem, de 54 anos, com ferimentos no final da tarde deste sábado, na Rodovia do Contorno, em Volta Redonda.

Na colisão, um dos carros tombou. O Corpo de Bombeiros foi acionado e levou a vítima para o Hospital São João Batista, no bairro São Geraldo, em Volta Redonda.