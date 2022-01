Família procura por jovem desaparecido

O jovem, João Vitor Azevedo Silva, de 22 anos, está desaparecido desde quinta-feira, quando saiu de seu trabalho, um escritório de contabilidade no bairro Aterrado, em Volta Redonda.

João Vitor é morador do bairro Santa Cruz. A família registrou o desaparecimento na Delegacia de Polícia, de Volta Redonda. Segundo a família, um conhecido disse que teria visto João Vitor no período da noite em um bar no mesmo bairro onde trabalha.

A família informou ainda que ele não tem celular e não deu notícias sobre o seu paradeiro. Qualquer informação sobre João Vitor deve ser passada ao 190.