Policiais militares prendem suspeito com drogas no Paraíso

Agentes do 28º BPM estavam em patrulhamento quando depararam com um suspeito de tráfico de drogas, em frente a uma igreja evangélica, na Rua Geraldo de Paula, no bairro Paraíso, em Barra Mansa.

Durante abordagem, os agentes encontraram uma pequena sacola com 10 pinos de cocaína, uma trouxinha de maconha e um envelope de seda.

Ao ser indagado, jovem, de 19 anos, informou estar traficando na localidade e que havia mais dois pinos próximos a uma manilha. O celular do suspeito ficou apreendido para posterior devolução.

O suspeito foi apreendido e levado até a 90ª Delegacia de Polícia, de Barra Mansa. O jovem, de 19 anos, permaneceu preso.