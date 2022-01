PRF flagra motorista com CNH suspensa na Dutra, em Barra Mansa

Policiais rodoviários federais (PRF) estavam em ronda quando por volta das 17h30min, deste sábado, quando pararam um Peugeot/208 Allure AT, com placa de Cosmópolis (SP), na altura do km 276, da Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa.

Durante verificação na documentação foi constatada suspensão da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) do condutor de 65 anos, de 14 de dezembro de 2021 a 14 de junho de 2022. A pena prevê de seis messes há um ano e multa.

Por ser considerado crime de menor potencial ofensivo, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência da PRF (TCO), tendo o condutor assinado se comprometendo a comparecer ao Jecrim quando intimado.

Foi aplicada multa de trânsito por conduzir o veículo com a CNH suspensa, no valor de R$ 880,41. O veículo ficou retido até apresentação de um condutor devidamente habilitado.