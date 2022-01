PRF prende homem com carro roubado, na Dutra, em Barra Mansa

Policiais rodoviários federais (PRF) estavam realizando trabalho de fiscalização no início da madrugada deste sábado por volta de 00h05min, quando abordaram um veículo Chevrolet/Ônix com placa de Macaé (RJ), conduzido por um homem, de 29 anos, no km 287, da Rodovia Presidente Dutra, no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

Foi verificado que o condutor não era o proprietário do veículo. Durante inspeção veicular foram observados indícios de adulteração nos itens de identificação do veículo. Os agentes não tiveram dúvidas de que se tratava de um veículo clone.

O veículo original, abordado pela PRF, era na verdade de mesma marca/cor/modelo, mas, licenciado no Rio de Janeiro, com registro de roubo em 25 de outubro de 2021, no município de São Gonçalo.

O homem recebeu voz de prisão por receptação de veículo roubado. O preso alegou que receberia uma quantia em dinheiro para levar o clone do Rio de Janeiro para Dourados (MS). A ocorrência foi encaminhada para 90ª DP de Barra Mansa.