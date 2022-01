Resende vence o Corinthians e avança na Copinha

O time de juniores do Resende Futebol Clube venceu de virada o time do Corinthians por 2 x 1, pela 3ª Fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior e está classificado para a oitavas de final. O jogo foi realizado na sexta-feira, no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos (SP).

O time jogou com raça e saiu vitorioso contra o time paulista, considerado um dos favoritos para chegar a final da Copinha. O Corinthians balançou a rede com um belo gol de Matheus Araújo depois disso, o duelo ficou mais equilibrado.

O gol de empate do Resende foi marcado por Brendon, em cobrança de pênalti. A vitória do Resende aconteceu aos 48min do segundo tempo. Nas oitavas de final, o Resende enfrenta o Botafogo (RJ). Enviado pelo colaborador Clayton Santos