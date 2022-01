Árvore cai e interdita a Dutra, em Barra Mansa

As fortes chuvas seguidas de fortes ventos provocaram a queda de uma árvore na tarde deste domingo, no km 286, da Rodovia Presidente Dutra, no sentido Rio de Janeiro, em Barra Mansa.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os dois sentidos da rodovia, Rio e São Paulo, estavam fechados. A árvore caiu no meio da pista.

Uma equipe da NovaDutra, concessionária que administra a rodovia está no local para a desobstrução da pista. A pista foi fechada em ambos os sentidos.

No momento são três quilômetros de congestionamento no sentido Rio de Janeiro. No sentido São Paulo são 10 quilômetros de lentidão.