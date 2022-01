Barra Mansa aplica doses da vacina contra Covid-19 nesta segunda-feira

População a partir de 12 anos pode receber a primeira dose. Também haverá aplicação de D2, D3 e D4 agendadas, além da pediátrica em crianças de 5 a 11 anos com deficiência permanente ou comorbidades

Nesta segunda-feira, 17, a Secretaria Municipal de Saúde dá continuidade à vacinação contra Covid-19 no município com a aplicação de D1, D2, D3, D4. A ação acontecerá das 9h às 16h nos postos de saúde dos bairros, e das 9h às 20h na Unidade de Saúde do Ano Bom. As crianças de 5 a 11 anos com deficiência permanente ou comorbidades também receberão a dose pediátrica da fabricante Pfizer.

O esquema seguirá com D1 em pessoas a partir de 12 anos, D2 agendadas (CoronaVac e AstraZeneca centralizadas no PSF do Ano Bom), D3 para maiores de 18 anos que tomaram a D2 até o dia 17/09 e a aplicação da D2 da Janssen para quem recebeu a primeira dose até 17 de setembro. Já a 4ª dose será administrada apenas em imunossuprimidos maiores de 18 anos que tenham tomado a D3 até o dia 17/09.

Dose Pediátrica

A D1 da vacina da Pfizer pediátrica contra Covid-19 será feita em crianças de 5 a 11 anos com deficiência permanente ou comorbidades. Para evitar aglomerações, elas serão vacinadas em locais diferentes de onde ocorre a aplicação nos adultos.

As unidades são as seguintes: UBS Centro, Clínica da Família da Vista Alegre; Vale do Paraíba; Siderlândia; Vila Independência; Paraíso de Cima; Vila Maria; Vila Elmira; Roselândia; Vila Principal; São Luiz e Santa Lúcia. Em todos estes locais o atendimento é de segunda a sexta-feira.

Nos distritos, os dias da semana são diferentes: Amparo (sextas-feiras); Santa Rita de Cássia (quintas-feiras); Floriano (terças-feiras) e Rialto (terças-feiras).

O horário de atendimento é o mesmo em todas as unidades: das 9h às 16h.

Documentos

Para ser vacinado é necessária a apresentação do cartão de vacina, RG e CPF, comprovante de residência atualizado (nominal ou em nome dos pais) ou a declaração do posto de saúde. Já para receber a D4 é imprescindível também a apresentação do laudo médico e o comprovante das outras doses. Menores precisam estar acompanhados de um responsável e apresentar o cartão de vacina infantil de rotina. Fotos: Felipe Vieira