Botafogo derrota o Resende nos pênaltis: 5 x 4

Na tarde deste domingo, o Botafogo venceu o Resende nas cobranças de penalidades pelas Oitavas de Final da Copa Juniores de São Paulo e segue firme na competição. Chovia muito em São Paulo e o jogo foi bastante equilibrado no primeiro tempo. As duas equipes tiveram poucas oportunidades de abrir o placar.

No segundo tempo, logo aos 3 minutos, o Resende abriu o placar com um gol de Leo Pedro. Pouco depois, aos 6 minutos, veio o empate, com o gol de Maranhão. A partida foi para decisão por penalidades máximas.

Wendel Lessa (Botafogo) e Brendonn (Resende) desperdiçaram suas cobranças. Nas cobranças alternadas Kauan (Botafogo) converteu e Feitt (Resende) chutou no travessão. Placar final: 5×4 Botafogo.

Na próxima fase o Glorioso aguarda seu adversário que sai do jogo entre Novo Horizontino (SP) e América (MG). Enviada por: Cleydson Santos