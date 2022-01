Dono de bar é executado no bairro Oficinas Velhas

Iago José de Castro Valério, de 54 anos, mais conhecido como Zoro, foi assassinado com vários tiros dentro de um bar na noite de sábado, 15, por volta das 23h30min, na Rua Prefeito Iago José de Castro Valério, no bairro Oficinas Velhas, em Barra do Piraí.

Segundo a PM (Polícia Militar), ele era o proprietário do bar. No momento do homicídio, a localidade estava sem energia elétrica e testemunhas informaram que só ouviram os disparos, partidos de um homem não identificado.

O corpo foi removido para o IML (Instituto Médico Legal), de Barra do Piraí.