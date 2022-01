GAT detém suspeito de tráfico de drogas, no bairro Vale do Ipiranga

Policiais miliares do GAT (Grupo de Ações Táticas), do10º BPM prenderam um suspeito de tráfico de drogas, de 25 anos, na Rua dos Pinheiros, no bairro Vale do Ipiranga, em Barra do Piraí.

Várias denúncias levaram os agentes até o suspeito, que usava uma camisa do Flamengo. Duas viaturas foram deslocadas para o local. O suspeito foi detido com uma sacola na mão contendo 13 tubos de cocaína, 26 tiras de maconha e R$ 30.

O suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia, de Barra do Piraí, onde permaneceu preso.