Morre a atriz Françoise Forton, aos 64 anos, no Rio de Janeiro

A atriz Françoise Forton, morreu neste domingo, aos 64 anos, vítima de câncer, no Rio de Janeiro. Ela estava internada há quatro meses na Clínica São Vicente, onde lutava contra um câncer. A atriz já tinha tido um câncer no útero em 1989, enquanto gravava a novela “Tieta”. Seu último trabalho na TV foi na novela “Amor Sem Igual”, da Record, em 2019. No cinema, ela fez em 2018 o longa “Coração de Cowboy”.

Françoise Forton nasceu no Rio de Janeiro no dia 8 de julho de 1957, filha de pai francês e mãe brasileira. Sua estreia foi em 1969, na novela “A última valsa”, da Globo. Desde então, ela fez mais de 40 novelas e diversas outras participações na TV.

Em mais de cinquenta anos de carreira na TV, fez inúmeras novelas, como “Estúpido cupido” (“1976”), “Bebê a bordo” (1988), “Tieta” (1989), “Meu bem, meu mal (1990), “Perigosas peruas” (1992), “Explode coração” (1995), “O clone” (2001) e “I love Paraisópolis” (2015).

Atuou também no cinema estrelando filmes como “Marcelo Zona Sul” (1970), “Jardim de Alah” (1988) e “Coração de Cowboy” (2018). Ela também participou de diversas montagens de teatro nos últimos anos, e ganhou prêmios como do Festival Internacional de Angra, em 2011, por “Chopin Sand?”.

Ela deixa o marido, o produtor cultural Eduardo Barata, e o filho, Guilherme Fourton Viotti.