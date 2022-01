Policiais militares apreendem drogas em Ipiabas

Policiais militares foram informados no início da madrugada de sábado, por volta de 1h10min, que uma carga de drogas seria entregue para ser vendida em um “festival rota da cerveja”, no bairro Ipiabas, em Barra do Piraí.

Os agentes se posicionaram numa posição privilegiada e observaram dois suspeitos em uma moto, sendo que um deles estava com uma sacola na mão. Os suspeitos perceberam a ação dos agentes e descartaram a sacola numa área de mata.

Devido ao estado ruim da pista não foi possível alcançar os suspeitos. Os agentes apreenderam as drogas que foram levadas para a Delegacia de Polícia, de Barra do Piraí.