BM: Mulher é agredida e mantida em cárcere privado por ex-companheiro

Agressor foi preso em flagrante

Um jovem de 23 anos foi preso em flagrante, no domingo (16), em Barra Mansa, acusado de agredir e manter em cárcere privado sua ex-companheira, de 26 anos. De acordo com relato da vítima, que já tinha uma medida protetiva a seu favor, na noite anterior o rapaz pulou o muro de sua casa, na Rua Antônio da Silva Reis, no bairro Nova Esperança, e ameaçou arrombar a porta caso ela não permitisse sua entrada.

Ainda conforme relatou a mulher, quando a porta foi aberta o ex-companheiro atirou uma chave em seu rosto, provocando-lhe um ferimento no nariz. Depois, ele trancou a casa e não permitiu que ela saísse.

A Polícia Militar foi acionada e prendeu o suspeito em flagrante. Ele precisou ser algemado, porque, de acordo com os policiais, estava muito alterado. A mulher foi levada à Santa Casa para cuidar do ferimento.

O jovem foi autuado com base na Lei Maria da Penha e foi enquadrado também por ter descumprido a ordem judicial para não se aproximar da ex-mulher e, ainda, por violação de domicílio. Fernando Pedrosa/Foco Regional