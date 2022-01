Colisão envolve carro e moto em Valença

Uma colisão envolveu um carro e uma moto (Honda) no final da tarde de sábado, na Avenida Geraldo de Lima Bastos, no bairro Monte D’ouro, em Valença. Segundo informações do local, o motociclista saía do bairro Hidelbrando Lopes com destino ao bairro Barroso quando houve a colisão. Após a colisão o motociclista deixou a moto no local do acidente e seguiu a pé no sentido ao bairro Dudu Lopes.

A Polícia Militar e a Guarda Municipal foram acionadas. A moto foi apreendida por estar em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro e foi levada para o Depósito Público de Veículos, em Barra do Piraí. Fotos: Sandro Barra