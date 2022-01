Convênio com AGEVAP: um verdadeiro avanço para Volta Redonda.

O vereador Edson Quinto acompanhou, na tarde desta segunda-feira (17 de janeiro), a assinatura do convênio da Prefeitura Municipal de Volta Redonda com a AGEVAP (Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul), junto com SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), nas dependências do Palácio 17 de Julho, no gabinete do Prefeito Neto.

Esse convênio é fruto da Indicação Nº 2258/2021, protocolada na CMVR, em 13 de setembro do ano passado, quando Edson Quinto solicitou a instalação de um sistema de Controle de perda de água no município, e ainda justificou a extrema importância com a finalidade de gerenciar a perda de água na cidade, além de otimizar o consumo. Adiciona que a crise hídrica requer estudos e planejamentos para avançar no controle de perdas e o pior com os desperdícios por falta de conhecimento.

“Através desse convênio com A AGEVAP nosso município vai avançar nesse controle, muitos municípios do Estado buscam por essa conquista, mas agora é a nossa hora”- narrou Edson Quinto.

Durante a assinatura do convênio estiveram presentes: o Prefeito, o autor da Indicação -vereador Edson Quinto, o Diretor Executivo do SAAE- Paulo Cezar de Souza e André Marques- Diretor Presidente da AGEVAP.