Parceria entre Smac, Caixa Econômica, Senai e Sesi promoverá inclusão social e produtiva, visando dar autonomia aos moradores

Uma reunião realizada essa semana entre a Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), representantes da Caixa Econômica Federal e do Sistema Firjan (Senai e Sesi), serviu para organizar e reprogramar o Projeto de Trabalho Técnico Social – PTTS, para os dez residenciais do ‘Minha Casa, Minha Vida’ existentes em Volta Redonda nos bairros Ingá I e II, São Sebastião I, II e III, Três Poços, Roma, Candelária, Belmonte e Jardim Cidade do Aço.

O Projeto de Trabalho Técnico Social (PTTS) desenvolve ações de apoio e fortalecimento à participação efetiva das famílias beneficiárias, por meio de atividades que promovem a inclusão social e produtiva, visando garantir habitabilidade familiar e comunitária, geração de renda e, consequentemente, a sustentabilidade do empreendimento.

A diretora do Departamento de Proteção Social Básica, Rosane Marques de Carvalho, a Branca, explica que o PTTS foi criado com a finalidade de cuidar dos beneficiários do programa.

“O PTTS é o conjunto de ações que visam promover a autonomia e o protagonismo social, para criar mecanismos capazes de viabilizar a participação dos beneficiários nos processos de decisão, implantação e manutenção dos bens e serviços, adequando-os às necessidades e à realidade dos grupos sociais atendidos, além de incentivar a gestão participativa e de trabalhar o empoderamento das famílias”, destacou a diretora.

O secretário municipal de Ação Comunitária, Munir Francisco ressaltou que quando deixou o governo, em 2016, havia iniciado o PTTS em alguns empreendimentos, mas que o governo anterior não deu continuidade no projeto.

“Quando deixamos o governo, havíamos iniciado o PTTS em alguns empreendimentos do ‘Minha Casa, Minha Vida’, com ações comunitárias, que tinham a participação de inúmeras secretarias. Infelizmente a gestão que assumiu a pasta em 2017, não deu continuidade, prejudicando os moradores e contribuindo para a desorganização e aumento de problemas sociais que assolam as famílias que vivem nos empreendimentos”, disse Munir.

O processo de reprogramação do recurso para retomada do PTTS segue para análise da Procuradoria Municipal do Município.

“Após análise minuciosa da Procuradoria Municipal do município, iremos dar prosseguimento e acelerar o retorno do PTTS em todos os residenciais, para fomentar nos moradores a mobilização e organização comunitária e oficinas de Inclusão Produtiva”, concluiu o secretário.