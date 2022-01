Homem é acusado de agredir menor, em Valença

Uma mulher, de 42 anos, compareceu à Delegacia de Polícia, de Valença para comunicar a agressão sofrida pelo seu filho, uma criança de 12 anos, por um homem, de 41, na noite de domingo, por volta das 23h30min, na Ra Durval Passos de Melo, no bairro São José das Palmeiras, em Valença.

O menor chegou a sua residência reclamando para sua mãe que havia sido agredido por um morador após ter tocado campainha de sua residência. Os agentes foram até a casa do suspeito de agredir o menino. O suspeito da agressão disse que o menino e seus primos estariam tocando a campainha de sua residência há três dias e que neste domingo não se controlou e correu atrás deles, vindo agredir o menor.

O homem contou que na casa tem um bebê que estava se assustando com os toques da campainha. Com ferimentos, o menino foi conduzido até o Pronto Socorro do Hospital Maternidade, onde foi atendido por uma médica que confeccionou um Boletim de Assistência Médica.

As partes foram conduzidas à delegacia de Polícia de Valença, onde foi feito o Boletim de Ocorrência. Sandro Barra – Jornal Valença