O Saae-VR (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda) fará manutenção em rede de água potável responsável pelo abastecimento de 12 bairros do município. O serviço será executado na quarta-feira, 19, a partir das 06h com previsão de encerramento às 18h. A equipe da autarquia informa que as unidades com reserva de água adequada não devem sentir o impacto da interrupção do fornecimento neste período.

Os bairros que recebem água potável desta rede são Aterrado, Jardim Paraíba, Nossa Senhora das Graças, Vila Americana, Caieira, Cailândia, Brasilândia, Jardim Amália I e II, Morada da Colina, Niterói (parte das avenidas Nossa Senhora do Amparo e Sávio Gama, desde Niterói até a Rua Otávio), e parte das ruas Salvador de Sá e Siqueira Campos, no bairro Água Limpa. Secom/PMVR