Aquisição dos novos equipamentos faz parte do processo de modernização da unidade iniciada na atual gestão

A Santa Casa de Misericórdia adquiriu dois carrinhos de emergência, uma maca ortostática e três cadeiras de coleta para laboratório. A aquisição dos novos equipamentos faz parte do processo de modernização da unidade iniciado pela atual gestão da Prefeitura de Resende.

O carro de emergência é uma estrutura móvel composta por gavetas providas com materiais, medicamentos e equipamentos necessários para o atendimento de pacientes em situações de urgências ou emergências médicas, tais como: parada cardiorrespiratória; comprometimento nas vias aéreas/ventilação; instabilidade hemodinâmica progressiva; choque; hemorragia intensa; erupções cutâneas com comprometimento de vias aéreas; perda súbita do nível de consciência; e convulsões, entre outras.

Já a maca elétrica ortostática é indicada na recuperação motora de pacientes, estimulando a posição vertical mediante condições em que não sejam capazes de manter a postura sozinhos. A maca foi destinada para ser utilizada em tratamentos fisioterápicos em condições clínicas como: quadros neurológicos, por exemplo, tetraplegias, diplegias, hemiplegias, Acidentes Vascular Cerebral (AVC) e Traumatismo Crânio Encefálico (TCE); pacientes com ventilação mecânica; doenças pulmonares restritivas e/ou obstrutivas; reabilitação de cirurgias ortopédicas e vasculares; pós-operatórios de cirurgias mais complexas; e patologias que mantenham os pacientes sobre os efeitos do imobilismo, como a atrofia e a pneumonia por broncoaspiração.

As três cadeiras de coleta de sangue recebidas já estão em pleno funcionamento no laboratório.

O prefeito de Resende, Diogo Balieiro Diniz, destacou a importância da compra de novos equipamentos e avanços tecnológicos para garantir saúde de qualidade para a população.

— Com a aquisição de dois carros de emergência, a Nova Santa Casa passou a ter sete equipamentos do tipo no total, o que reforçou a estrutura de atendimentos nas situações mais críticas e de alto risco. Já a maca ortostática é uma grande novidade para a unidade, que não possuía este recurso primordial para a evolução em diversos tratamentos no setor de fisioterapia. A maca em questão possui regulagem de altura e possibilita colocar o paciente na posição em pé, sem que haja necessidade de sua colaboração ativa em quadros neurológicos bem delicados, por exemplo. As cadeiras de coleta foram compradas para substituir as antigas, que desgastaram com o tempo. A Saúde sempre foi uma das prioridades do município, e a Santa Casa vem ganhando cada vez mais destaque com investimentos estruturais e processos de melhorias nos mais diversos departamentos. Atualmente, a unidade hospitalar recebe obras no setor administrativo e da Saúde Mental – ressalta.

O secretário municipal de Saúde, Tande Vieira, lembrou outros progressos e melhorias importantes realizadas na Santa Casa desde 2017.

— Desde o início da atual gestão em 2017, a Prefeitura realizou reformas estruturais e melhorias que vão da aquisição de equipamentos modernos até a substituição do enxoval. Na Santa Casa, já foram realizados mutirões de exames de endoscopia, eletrocardiograma, histeroscopia, tomografia computadorizada com sedação, ultrassonografia e raio-X na atual gestão. A unidade também viabilizou mutirões para procedimentos cirúrgicos de colecistectomia, ou seja, retirada da vesícula biliar, e de hérnia. Em 2021, a Nova Santa Casa deu início ao ciclo de mutirões de cirurgias plásticas reparadoras. Vale destacar que, em junho de 2020, a Santa Casa recebeu dois aparelhos de radiologia para reforçar a estrutura: o tomógrafo “Somatom go.Now”, considerado o mais moderno da região no quesito de diagnóstico de imagens, aparelho de baixa dose de radiação; e o raio-X “Multix B”. Em 2020, a unidade adquiriu uma bomba injetora para procedimentos de tomografia computadorizada por contraste, novo maquinário de eletrocardiografia, cardioversor e aspirador portátil. No ano passado, a unidade recebeu uma nova usina de gases medicinais, com fornecimento de ar comprimido e vácuo.

MAIS AVANÇOS

Entre os progressos estruturais e melhorias para um atendimento de qualidade à população estão: recuperação da fachada; retorno das cirurgias por videolaparoscopia e oftalmológicas; farmácia 24h, que ganhou maior espaço; reforma dos banheiros, enfermarias, corredores, cozinha, refeitório e lavanderia; aquisição de novos leitos, colchões, poltronas, macas e equipamentos; ampliação do Centro de Material Esterelizado (CME) e do ambulatório do SUS; aumento no número de cirurgias eletivas; licença de funcionamento após 20 anos; R$ 1,5 milhão de dívidas pagas; construção de banheiros para acompanhantes; reestruturação da lavanderia com novos equipamentos; criação de novas vagas de estacionamento; revitalização da capela; novo laboratório; recepção reformada; troca de piso e novo mobiliário; troca da rede de esgotos; instalação da nova subestação de energia; viabilização do exame do sono; criação da Clínica Oftalmológica; implantação do tratamento de varizes por espuma; reestruturação fiscal e previdenciária, possibilitando a emissão de certidões negativas; pagamento da dívida trabalhista (judicial e extrajudicial) de aproximadamente R$ 520 mil; e ecocardiograma com estresse.

O centro cirúrgico ainda passou por um processo de modernização. Já a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de quatro leitos foi ampliada para seis, com o serviço de hemodiálise para pacientes internados.