Devido à pandemia, tradicional Encontro das Folias de Reis de Volta Redonda, na Ilha São João, foi adiado; material será disponibilizado no site da secretaria

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), reuniu as 15 jornadas de Folias de Reis, contempladas no edital, para gravação de vídeos e sessão de fotos. O encontro ocorreu no último sábado (15), no Memorial Zumbi dos Palmares, na Vila Santa Cecília.

Devido à pandemia da Covid-19, foi adiado o tradicional Encontro das Folias de Reis de Volta Redonda, na Ilha São João. Por isso, a Secretaria de Cultura está preparando conteúdo online, que será disponibilizado no site da SMC: https://cultura.voltaredonda.rj.gov.br/

O material fotográfico fará parte de uma exposição que irá percorrer os bairros da cidade, ao longo do ano, através dos Cras (Centro de Referência da Assistência Social), em parceria com a Smac (Secretaria Municipal de Ação Comunitária).

O conteúdo virtual também servirá como material didático e de pesquisa sobre a história e origem da Folia de Reis local. “Manter e apoiar a tradição das Folias de Reis em Volta Redonda sempre será nosso compromisso”, comentou o secretário de Cultura, Anderson de Souza.

A exposição fotográfica com a colaboração do fotógrafo Cris Oliveira, da Secretaria Municipal de Comunicação (Secom), será inaugurada, primeiramente, na galeria da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, no dia 26 de janeiro, e em março seguirá para os Cras do município. Fotos: Cris Oliveira- Secom/PMVR