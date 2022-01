Suspenso atendimento ao público esta semana na Câmara de Volta Redonda

A Câmara Municipal de Volta Redonda, através do Ato n° 11.052, assinado pelo Presidente, o vereador Sidney Dinho, datado de 17 de janeiro de 2022, considera a necessidade de ações coordenadas para enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de importância municipal referente a Pandemia, resolve: determinar aos setores administrativos que atuem em regime de escalonamento, mediante ao trabalho presencial de no máximo 50% de servidores, no período entre 17 a 20 de janeiro/2022, quando não haverá também atendimento ao público, seguindo até 21/01- sexta- feira. Salientando que não haverá atendimento ao público e os gabinetes acompanham o que diz o Ato.