Um acidente ocorrido na manhã desta terça-feira (18), envolveu um carro e uma carreta-cegonha, pouco antes do Jardim Mariana, no sentido à BR-393 (Lúcio Meira), na Rodovia do Contorno, em Volta Redonda.

O carro envolvido no acidente teve a frente destruída. O trânsito ficou com lentidão no trecho. (Foto: Redes sociais)