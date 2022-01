Caminhoneiro é detido na Dutra por apropriação indébita

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deteve, nesta segunda-feira, por apropriação indébita, o motorista de uma carreta que transportava leite em pó da Nestlé. O caso foi descoberto depois que o motorista foi parado no posto da PRF no bairro Caiçara, na Via Dutra, em Piraí, onde foi constatado que ele não havia cumprido a lei do descanso da categoria. Assim, foi a ele determinado permanecer estacionado no posto policial pelo período de 11 horas para cumprir a exigência da legislação.

Todavia, após ser informada que a carga poderia estar fora da rota, a PRF confirmou, inclusive junto à empresa, que o carregamento havia saído de Minas Gerais com destino à Bahia, não havendo razões para a carreta estar trafegando pela Via Dutra. A Nestlé já havia, inclusive, registro um boletim de ocorrência de apropriação indevida da mercadoria.

O caminhoneiro foi detido e, juntamente com a carreta, encaminhado para a delegacia de Piraí, onde foi feito o registro da recuperação da carga. A carreta foi apreendida. (Foto: PRF)