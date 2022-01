Mostra terá banners com fotos e textos explicativos sobre cada local e poderá ser vista a partir desta quarta-feira, dia 19

A Secretaria Municipal de Cultura (SMC) abre nesta quarta-feira, dia 19, a exposição que vai ocupar o Espaço das Artes Zélia Arbex, na Vila Santa Cecília, até o próximo dia 19 de fevereiro. A mostra terá banners com fotos e textos explicativos sobre patrimônios históricos e culturais tombados de Volta Redonda. As imagens são do arquiteto Themis Ponzio, que atua no Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano (IPPU) e a curadoria é de Juliene de Paula, da SMC.

De acordo com o secretário de Cultura de Volta Redonda, Anderson de Souza, o objetivo é apresentar o patrimônio histórico e cultural do município para moradores e visitantes. “Vamos explicar e ressaltar a importância de cada ponto e também citar a data de tombamento”, disse, lembrando que entre os locais retratados estão a Praça Brasil, o Memorial Zumbi, o Centro de Puericultura, o Memorial dos Ex-combatentes e o Hotel Bela Vista.

Patrimônio histórico e cultural é um bem material, natural, móvel ou imóvel que possua significado e importância artística, cultural, religiosa, documental ou estética para a sociedade, por representar um período ou um tempo passado. O tombamento reconhece o valor cultural deste bem e é instrumento que o Poder Público tem para preservar e demonstrar o valor de construções e áreas e sua importância para a história e memória da cidade. Em Volta Redonda, foram tombados 18 imóveis considerados de importância histórica e cultural da cidade.

Esta mostra ainda foi projetada para que o público possa ver o conteúdo pelos vidros, sem necessidade de entrar no salão.