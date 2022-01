A instrução de caráter educativo visa cumprir decreto e manter a cidade sem poluição visual

A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) vem intensificando uma orientação, com caráter educativo, para que sejam retiradas as placas e banners de publicidade que estão afixados em postes de sinalização de trânsito, em árvores, nos pontos de ônibus, em postes de iluminação pública, entre outros locais de áreas abertas. Essas propagandas trazem prejuízos para os condutores, que podem se distrair e causar um acidente de trânsito; para os cidadãos que procuram informações públicas e se confundem com outros dados informados, além de deixar a cidade com muita poluição visual.

A orientação serve ainda para divulgar e fazer cumprir o Decreto Municipal 16.885 de 26 de novembro de 2021, que “regulamenta e disciplina o Artigo 98 da Lei 1.896/84, sobre a veiculação de publicidade ao ar livre no município e dá outras providências”. De acordo com o inspetor B. Pereira, da GMVR, “a princípio, os cidadãos ficam desconfiados, mas ao mostrar o novo Decreto e explicar os motivos, eles entendem que as placas e banners acabam confundindo as pessoas, dependendo do local onde estão afixadas e deixam a cidade mais poluída visualmente”, explicou ele.

No entendimento do comandante da GMVR, inspetor Silvano de Paula, “é preciso que essa conscientização seja de todos, pois existem situações em que a placa de publicidade particular se sobrepõe às informações existentes na placa oficial da Prefeitura, por exemplo, como é o caso de um ponto de ônibus”, exemplificou.

Para o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, “o importante é que haja o entendimento de todos nesse sentido, para que não coloquem nenhum tipo de informação fora do seu estabelecimento, facilitando assim a organização e a segurança do trânsito, além de contribuir para uma cidade mais ordeira e limpa, sem poluição visual”, ressaltou. Fotos: cedidas pela GMVR