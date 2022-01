Morre Joãozinho ex-jogador do Barra Mansa FC

Ídolo do Barra Mansa morre aos 82 anos

Morreu na madrugada desta terça-feira, dia 18, João Batista Ramos, o “Joãozinho”, de 82 anos, que teve passagens pelo futebol carioca, defendendo times como Vasco da Gama, Olaria e América. Joãozinho foi um excelente jogador atuando pela ponta-direita (jogador que atuava pelo setor direito de ataque).

Joãozinho, começou a sua carreira no Leão do Sul e era conhecido como Joãozinho do Dulphe, sobrenome de seu pai que era também jogador de futebol.

Destaque no futebol barramansense , Joãozinho foi atuar em 1959 no Vasco da Gama. O titular na época era o excelente jogador Sabará. Teve muitas oportunidades, participou de campeonatos, jogou como titular e conheceu o mundo viajando com o clube cruzmaltino.

Depois foi emprestado ao Olaria. Após três meses no time da Rua Bariri, Joãozinho foi contratado pelo América onde fez parte de um grande time com Edu e Antunes, irmãos mais velhos de Zico. Foi no clube de Edson Passos que o ponta-direita encerrou a carreira.

Sabedor da curta carreira de jogador, Joãozinho estudava direito à noite na UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro). Após “pendurar a chuteira”, em 1970, o jogador passou a exercer sua nova profissão, de advogado. Também trabalhou no ramo da construção civil.

Depois que parou de jogar, voltou para Barra Mansa. Ele tinha três filhas (Lilia, Ana e Silvia) e três netos (João Fernando, Matheus e Daniel). Joãozinho morreu em sua cidade natal, nesta madrugada e será sepultado às 14 horas. Colaborou: Antônio Bruno