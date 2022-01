Policia Militar apreende drogas no bairro Santo Agostinho

Policiais militares apreenderam no início da noite de segunda-feira, uma grande quantidade de cocaína, crack e maconha nas proximidades da linha férrea, no Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda.

Segundo estimado pelos agentes, o prejuízo do tráfico foi de aproximadamente R$ 283,4 mil.

As drogas estavam escondidas em sacos plásticos. Os agentes foram ao local após os agentes receberam denúncias de que traficantes estavam escondendo uma grande quantidade de drogas. Foram apreendidos 4.325 pinos de cocaína, 10.160 pedras de crack e 2.050 pedaços de maconha.