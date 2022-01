A Polícia Militar do 37º BPM detiveram no final da tarde desta terça-feira, por volta das 18h20min, um jovem suspeito com um tablete de maconha, na Rua 18, no bairro Freitas Soares, em Porto real.

A denúncia dava conta de que o suspeito estava traficando nas proximidades de um bar. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso.