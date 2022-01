A Prefeitura de Porto Real, por meio do Prefeito Alexandre Serfiotis e da secretaria municipal de saúde informa aos munícipes que, visando melhorar o atendimento da população, o Hospital Municipal teve um aumento no efetivo dos profissionais da saúde na tenda destinada ao coronavírus e síndromes gripais, já no início dessa semana.

O Prefeito Alexandre Serfiotis solicitou que dobrassem o número dos profissionais no atendimento, médicos, recepção, enfermagem e toda a equipe que presta apoio, para que possa diminuir o tempo de espera na fila. A subsecretária de saúde, Verônica Machado, destacou a medida tomada pelo prefeito. “Estamos atentos e fazendo uma avaliação diária sobre os casos na cidade e o prefeito Alexandre pediu para aumentarmos o efetivo dando mais velocidade e diminuindo o tempo de espera da população. Nos últimos 5 dias, nós atendemos 597 pessoas na tenda covid”. Concluiu a subsecretária.

O Prefeito de Porto Real, que é médico, avaliou a situação e tranquilizou os moradores. “Nossa cidade está em bandeira amarela, mas como médico, preciso me antecipar para que não tenhamos um aumento de casos. O Hospital Municipal está funcionando 24h, essa minha solicitação de aumentar o número de profissionais, visa agilizar o atendimento a população para diminuir o risco de contágio entre os munícipes que buscam o Hospital para assistência em relação ao vírus.”

O Prefeito finaliza pedindo aos moradores que continuem com os cuidados e seguindo o protocolo de segurança contra o coronavírus. “É importante que façamos a nossa parte, se você ainda não tomou a vacina, procure a USF de referencia e vacine-se. Mesmo vacinados não podemos deixar de usar máscaras e álcool em gel nas mãos”.