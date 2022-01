Desde julho do ano passado, já foram feitos mais de 5 mil procedimentos em Volta Redonda

Mais 782 cirurgias de catarata foram realizadas na primeira quinzena de janeiro em Volta Redonda, através do ‘Revi-VER’. Desde que foi criado, em julho do ano passado, o projeto já realizou 5.070 cirurgias. O ‘Revi-VER’ surgiu para zerar a demanda de cirurgias de catarata no município, que tinha uma fila de espera de aproximadamente 4 mil procedimentos cirúrgicos.

Entre os dias 10 e 17 deste mês, foram disponibilizados ainda: 420 exames pré-operatórios e 820 pós-operatórios para os pacientes que passaram por cirurgia nos últimos 30 dias.

Novos procedimentos serão realizados a partir do dia 21 de fevereiro, quando o projeto retornará. A previsão é que no próximo mês, sejam ofertadas 555 cirurgias, 400 revisões pós-operatórias, para os pacientes que fizeram a cirurgia de catarata há 30 dias.

Para realizar os atendimentos e procedimentos, a empresa contratada utiliza um centro cirúrgico oftalmológico móvel, que fica estacionado na Ilha São João. No local, são promovidos os atendimentos, incluindo os exames pré-operatórios, seguindo as medidas de prevenção à Covid-19 e as normas de higiene e segurança estabelecidas pela Vigilância Sanitária.

Por meio do projeto ‘Revi-VER’, os pacientes são acompanhados em todas as etapas: exames pré-operatórios, cirurgia e pós-cirúrgico. A cirurgia de catarata é um procedimento considerado simples para trocar o cristalino, embaçado pela catarata, por uma lente artificial. Em média, a intervenção dura entre 10 e 20 minutos. Fotos: divulgação

Secom PMVR