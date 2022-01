Encontro solicitado pela presidência da entidade contou com arquiteta do IPPU (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano)

O secretário da Pessoa com Deficiência de Volta Redonda, o pastor Washington Uchôa, esteve com a presidente da OAB/VR (Ordem dos Advogados do Brasil de Volta Redonda), Carolina Patitucci, na manhã de segunda-feira, 17. O encontro, solicitado pela direção da entidade, teve como objetivo a apresentação de um projeto de acessibilidade para a sede da OAB/VR, na Rua General Newton Fontoura, n° 323, Jardim Paraíba. Também participou da reunião a arquiteta do IPPU (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano) de Volta Redonda, Lúcia Ferreira.

“A doutora Carolina também é uma militante pela acessibilidade e, por isso, atendi de imediato o pedido de levar uma arquiteta para apresentar um projeto de acessibilidade para o prédio da OAB/VR. Esta foi a primeira entidade a manifestar interesse em adequar sua sede para receber as Pessoas com Deficiência (PCDs), após a criação da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD), no ano passado, e espero que esta atitude da presidente da OAB/VR sirva de exemplo para outras instituições do município e também para empresários, que passem a levar o tema em consideração quando for abrir uma loja comercial, por exemplo”, falou pastor Washington.

A presidente da OAB/VR, Carolina Patitucci, agradeceu a presteza do pastor Washington e elogiou sua atuação à frente da SMPD. “A visita dele com a arquiteta, que mostrou a parte técnica em relação à acessibilidade na sede da entidade, foi fundamental para iniciarmos este processo”, falou, prometendo que em sua gestão à frente da entidade a questão da acessibilidade será uma prioridade.

Ela acrescentou que a Seccional OAB RJ tem Plano Estadual de Valorização do Advogado e Advogada com Deficiência e que a subseção de Volta Redonda não vai medir esforços para cumpri-lo. “Implantamos inclusive uma Comissão da Pessoa com Deficiência, para tratar desta pauta, presidida pela advogada Marcela Peçanha”, contou. Fotos: Divulgação/Secom PMVR