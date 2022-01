Serviço Reservado apreende arma e drogas no bairro Jardim Belmonte

Policiais militares do Serviço Reservado (P2) receberam denúncia sobre três suspeitos que estariam com arma e praticando o tráfico de drogas na tarde de segunda-feira, por volta das 16 horas, na Rua São João de Meriti, Servidão Esperança, no bairro Jardim Belmonte, em Volta Redonda.

Os agentes foram até o local e conseguiram deter dois suspeitos, um jovem de 19 anos, e um adolescente, de 17 anos. Um terceiro suspeito conseguiu fugir do cerco dos policiais.

Com os suspeitos foram apreendidos uma pistola Ruger calibre 9 mm, dois carregadores 9 mm, 26 munições do mesmo calibre, um rádio transmissor, 91 pedaços de maconha, uma bola de cocaína, e 383 pinos da mesma droga.

Foram apreendidos também R$234, em dinheiro. Os dois suspeitos foram levados para a Delegacia de Polícia de Volta Redonda. O jovem ficou preso por tráfico de drogas e corrupção de menor. O adolescente foi apreendido.