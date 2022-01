Barra Mansa cancela Carnaval como medida protetiva contra Covid-19

Apesar de avanço da vacinação e de estar sem casos graves da doença, cidade aposta na prevenção A Prefeitura de Barra Mansa cancelou a realização do Carnaval no município. O tradicional desfile de escolas de samba e de grupos, como o Bloco do Boi, não irá percorrer as Avenidas Joaquim Leite e Domingos Mariano este ano. O motivo é o avanço do número de casos de Covid-19 registrados no país nas últimas semanas. De acordo com o prefeito Rodrigo Drable, a vacinação no município está avançada, com mais de 300 mil doses aplicadas até esta quarta-feira, mas o momento é de isolamento para conter o avanço da doença.

“Nós vivemos o momento com a maior taxa de contágio no mundo por causa da variante Ômicron, quando existe também uma síndrome gripal que avança em números de casos no país. Com isso, decidimos que nosso município não irá realizar a festividade no fim do mês de fevereiro”, explica o prefeito.

Drable reforçou a importância da vacinação contra Covid-19, destacando que os casos que precisam de atendimento médico hoje no município são de pessoas que não receberam o imunizante.

“Hoje os números que temos de internações está diretamente ligado ao fato das pessoas não estarem tomando todas as doses da vacina e insistindo em divulgar informação errada”.

A coordenadora de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde, Marlene Fialho, afirmou que o município segue em ritmo de vacinação acelerado contra Covid-19. “Estamos trabalhando exaustivamente para imunizar todos os moradores, para chamar aqueles que não tomaram nenhuma dose. Que todos possam confiar na ciência e procurar pela vacina”, destacou.

Festa de São Sebastião

Na última semana, o governo municipal já havia confirmado o cancelamento da tradicional festa de São Sebastião. As barracas de gastronomia na Praça da Matriz, no Centro, e a tradicional procissão em comemoração ao dia do padroeiro, celebrado nesta quinta-feira, dia 20, não irão ocorrer para evitar aglomerações.

Segundo o coordenador da Subsecretaria de Juventude, Esporte e Lazer, Elias da Corbama, a 31ª edição da Corrida de São Sebastião foi adiada. “Estamos passando por um momento delicado, em que toda a população deve tomar a vacina e se cuidar. Assim que nossos especialistas avaliarem e verem que é seguro, realizaremos a corrida no mês de abril”.