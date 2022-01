A prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Saúde, realiza nesta quinta-feira, 20, feriado municipal pelo dia do padroeiro da cidade – São Sebastião – o Dia D de testagem e vacinação contra Covid-19 exclusivo para moradores do município. A ação será realizada nas unidades de saúde e será dividida em três frentes: vacinação em adultos, em crianças, além de atendimento e testagem exclusivamente em sintomáticos respiratórios.

Imunização em adultos e crianças acima de 12 anos

A imunização em pessoas acima de 12 anos acontecerá das 9h às 16h nas unidades de saúde dos bairros: Jardim Primavera, Júlio Caruso (Região Leste), Nova Esperança, Monte Cristo, Vila Coringa I, Belo Horizonte, Paraíso de Baixo, Vila Delgado, Pró Saúde (UBM), PSF Colônia, Vila Ursulino, KM 4 e no distrito Floriano.

O esquema seguirá com D1 em pessoas a partir de 12 anos, D2 agendadas, D3 para maiores de 18 anos que tomaram a D2 até o dia 20/09. Já a quarta dose será administrada apenas em imunossuprimidos maiores de 18 anos que tenham tomado a D3 até o dia 20/09.

Para ser imunizado é necessária a apresentação do cartão de vacina, RG e CPF, comprovante de residência atualizado (nominal ou em nome dos pais) ou a declaração do posto de saúde. Já para receber a D4 é imprescindível também a apresentação do laudo médico e o comprovante das outras doses.

Vacinação em Crianças

A aplicação da dose pediátrica será em crianças de 5 a 11 anos com comorbidade ou deficiência permanente e em meninas de 11 anos nascidas de janeiro a junho. A ação acontecerá das 9h às 16h nas unidades dos bairros: São Luiz, Roselândia, Santa Lúcia, Vila Maria, Santa Rita de Cássia, Paraíso de Cima, Vila Elmira, Vale do Paraíba, Vila Principal, Siderlândia, Vila Independência, Vista Alegre (Clínica da Família), Santa Rita de Fátima, UBS Centro e nos distritos Rialto e Amparo.

Elas precisam estar acompanhadas de um responsável e apresentar o cartão de vacina infantil de rotina, documento pessoal e comprovante de residência do responsável.

Testagem (SWAB) em sintomáticos respiratórios

As unidades de saúde que estarão realizando o atendimento e a testagem em pessoas sintomáticas (coriza, dor de garganta, febre, tosse, dor de cabeça, alteração no olfato ou paladar) são: São Pedro, Vila Orlandélia, Getúlio Vargas, São Francisco, Piteiras, Vila Coringa II, Vista Alegre (Ismael de Souza), Mangueira, Boa Vista, Ano Bom, Bocaininha, Santa Maria 2 e Saudade. A ação terá início às 8h e seguirá até às 17h.

Unidades Sentinelas

As unidades dos bairros Ano Bom, Vista Alegre (Clínica da Família) e Boa Sorte (Sirene I) também realizarão atendimento e testagem em sintomáticos respiratórios das 17h até às 22h.

De acordo com o secretário de Saúde, Dr. Sergio Gomes, esta ação só mostra a preocupação do município em combater o coronavírus. “Estamos trabalhando para que toda nossa população seja vacinada o quanto antes e ações como essas nos ajudam a disseminar o vírus. Durante o feriado, muitas pessoas não trabalham e poderão aproveitar o dia de descanso para colocar o esquema vacinal em dia”, revelou, acrescentando que na manhã desta quarta-feira, 19, o município recebeu 6.828 doses da Pfizer adulta e 970 da Pfizer pediátrica. Fotos: Chico de Assis / Felipe Vieira / Paulo Dimas