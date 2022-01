Chuva provoca inundações em Volta Redonda

As fortes chuvas que atingiram a região provocaram alagamentos, queda de árvore e placas de publicidade, em Volta Redonda. Na Avenida Getúlio Vargas, no Centro da cidade, no trecho urbano da BR-393 (Lúcio Meira), alguns carros que estavam estacionados sofreram com a inundação que atingiu até cerca de um metro de altura.

Na saída do Viaduto Sávio Gama, na Amaral Peixoto até a Rua Capitão Lopes Bragança, subida de acesso ao bairro São Geraldo, não foi diferente. As águas de um córrego invadiram a via. A chuva foi acompanhada de rajadas de vento. Uma árvore caiu em cima de um carro na Rua Andrade Neves, no bairro São Geraldo.