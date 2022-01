Corpo de João Vitor é encontrado no Rio Paraíba do Sul, em Vassouras

Foi encontrado na noite de segunda-feira, o corpo de João Vitor Azevedo da Silva, que estava desaparecido desde quinta-feira (13), quando saiu do escritório. Familiares e amigos de João Vitor fizeram campanha nas redes sociais na tentativa de encontrá-lo.

O corpo estava boiando no Rio Paraíba do Sul, em frente a Rua Mônica Sarapião, no bairro Barão de Vassouras, na noite da segunda-feira. João Vitor trabalhava no escritório de contabilidade do vereador Luciano Mineirinho no bairro Aterrado, em Volta Redonda. Ele era morador do bairro Santa Cruz.

O jovem teria sido visto por um amigo ainda no mesmo dia, no período da noite, em um bar também no Aterrado.

O corpo, segundo os bombeiros, foi encontrado em avançado estado de decomposição. A causa da morte ainda não foi informada.