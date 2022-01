Estacionamento subterrâneo alaga e danifica carros

A forte chuva desta quarta-feira também provocou estragos em um estacionamento subterrâneo, localizado na Avenida Amaral Peixoto, no Centro de Volta Redonda.

Carros que estavam estacionados ficaram quase submersos devida a grande quantidade de água que invadiu o estacionamento. Alguns carros foram jogados uns contra outros. O prejuízo ainda não foi computado.

Em outro estacionamento, este no mesmo nível da via, a água também entrou, mas apenas um carro chegou a ser atingido. No momento em que este texto estava sendo publicado, a água já havia baixado, mas havia muita lama nas duas áreas de estacionamento rotativo.