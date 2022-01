Furban aumenta investimentos em contenção de encostas em Volta Redonda

Órgão entregou 30 obras em 2021 e está fazendo outras 15 neste mês

O Furban (Fundo Comunitário de Volta Redonda) aumentou os investimentos e entregou um pacote de 30 obras para contenção de encostas somente no ano passado. Os locais escolhidos para a realização das melhorias foram os de topografia mais acidentada, garantindo a prevenção de acidentes naturais neste período de chuva. Mais 15 novas obras de contenções estão sendo realizadas neste início do ano.

Os bairros Belo Horizonte, Coqueiros, Vila Brasília, São Luiz, Retiro e Santo Agostinho estão recebendo as melhorias neste mês de janeiro. As obras são essenciais para a estabilização de talude (terreno em declive), dando maior segurança para famílias que residem nesses locais.

Segundo a diretora técnica do Furban, Luzia Langoni, as solicitações de obras podem ser feitas por moradores, associações e pela Câmara Municipal.

“A equipe se programa e vai ao local para verificar a real necessidade, a urgência do pedido e se cabe ao Poder Público a execução da melhoria. Em caso positivo, preparamos orçamento para ser aprovado pelo prefeito e depois disso, proceder com a licitação. A prioridade é proteger vidas, mas também o patrimônio dos mesmos”, explicou Luzia.

A diretora frisou que um desmoronamento ou deslizamento pode destruir ou obstruir o acesso dos moradores às ruas e comprometer escadarias de uso coletivo de uma comunidade, o que leva o Furban a atuar preventivamente. Segundo ela, essas obras duram em torno de 30 a 60 dias, atendendo as famílias que residem em bairros diversos.

Entre os investimentos feitos em 2021, ganharam obras de contenções a Rua 28 de Maio, no São Sebastião (R$ 123 mil), a Viela Aristides Silva 12-A, no bairro Belo Horizonte (R$ 12.787,96), a Rua Estrada do Norte, no Retiro (R$ 32.914,81), a Rua Letícia Alves Soares, bairro Candelária (R$ 8.298,29), a Rua H, 65, no Nova Primavera (R$ 14.986,85), a Servidão das Margaridas, n° 25, no Vale Verde (R$ 12.195,73), e a Rua J, n° 90, no bairro Coqueiros (R$ 18.158,33).

O levantamento é feito pela equipe de engenharia do órgão, que visita os bairros e faz a avaliação técnica do local. A contenção pode ser feita em sacaria, solo cimento, muro de arrimo, muro misto, concreto armado grampeado, muro de concreto projetado e contenção em sologrampeado.