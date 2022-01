Um homem, ainda não identificado, morreu na noite da terça-feira, após um confronto entre criminosos e policiais militares em um beco conhecido como “Manteigão”, no bairro Caixa D’Água, em Angra dos Reis.

Com o suspeito foram apreendidos uma pistola calibre 9 mm, carregador com três munições e um rádio de comunicação. Ele foi encontrado com ferimentos pelos agentes, após o confronto, sendo socorrido e levado para o Hospital Municipal da Japuíba, mas não resistiu aos ferimentos. Foto: Divulgação