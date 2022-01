Justiça italiana confirma condenação de Robinho por crime sexual

O atacante Robinho foi condenado nesta quarta-feira (19), na terceira e última instância da Justiça italiana (Corte de Cassação de Roma), pelo crime de estupro coletivo, cometido há nove anos em Milão, quando ele jogava pelo Milan.

Robinho e seu amigo Ricardo Falco, foram acusados de terem cometido um estupro coletivo contra uma mulher albanesa numa boate de Milão, em 2013.

A Corte de Cassação de Roma, ordenamento jurídico italiano (equivalente ao Supremo Tribunal Federal no Brasil), confirmou a condenação do jogador e de seu amigo, Ricardo Falco, por violência sexual de grupo. Nas outras duas instâncias, os dois foram condenados a 9 anos de prisão.

Com a sentença, que é definitiva e sairá em 30 dias, ele passa a ser considerado culpado e deve cumprir a pena de nove anos de prisão. Com a decisão definitiva, Robinho não poderá mais recorrer. A Justiça da Itália pode pedir a extradição de Robinho. Existe ainda o risco de Robinho cumprir a pena no Brasil caso a extradição não seja concluída.