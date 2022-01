Policiais Militares do Grupamento de Ações Tática (GAT) do 10º BPM prenderam no começo da noite de desta quarta-feira, dia 19, um jovem, de 18 anos, e apreenderam um menor de idade durante uma ação de combate ao tráfico de drogas, na Rua da Lama, no bairro Chalet, em Barra do Pirai.

Os policiais receberam informações de que no local, suspeitos estavam praticando o tráfico de drogas. Os agentes seguiram até uma área de mata onde depararam com um jovem, de 18 anos, e um adolescente. No local foram apreendidos cerca de 850 pinos de cocaína e “cheirinho da loló”.

O jovem e o adolescente foram conduzidos para 88ª Delegacia de Polícia Civil em Barra do Piraí para medidas cabíveis. A ação contou com auxílio dos agentes do Destacamento de Policiamento Ostensivo-DPO (Santanésia), do Patamo da Supervisão de Oficial e da 5ª CIA. Foto: Júlio Araújo