Pontos de ônibus são revitalizados em Barra Mansa

Ação acontece, inicialmente, nos principais corredores de trânsito do município. Posteriormente, será estendido aos bairros

Nesta terça-feira, 18, a Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Manutenção Urbana, iniciou as obras de revitalização dos pontos de ônibus do município. A primeira etapa aconteceu na Avenida Presidente Kennedy, no bairro Ano Bom.

De acordo com o secretário de Manutenção Urbana, José Luiz Vaneli, o Leiteiro, as reformas acontecerão em todos os bairros da cidade. “Seguindo uma determinação do prefeito Rodrigo Drable, estamos reformando inicialmente os pontos das áreas centrais e dos corredores de maior circulação dos coletivos. Finalizado essas áreas, faremos as intervenções nos bairros”, explicou.

As revitalizações contemplam serviços de recuperação dos pisos, cobertura e bancos, além de pintura. Leiteiro informou ainda que até o fim desta semana as ações serão concluídas no Ano Bom. “Aqui na Avenida Presidente Kennedy, 15 pontos passarão por essas intervenções. Tão logo sejam finalizadas, vamos levar a iniciativa para a Bocaininha, na Avenida Ministro Amaral Peixoto e na Estrada Governador Chagas Freitas”, destacou.

NOVOS PONTOS

A Secretaria de Ordem Pública, através da Coortran (Coordenadoria de Trânsito e Transporte), realiza nos próximos dias a identificação dos pontos de ônibus que não possuem abrigos. Segundo o secretário de Ordem Pública, Capitão Daniel Abreu, esta iniciativa é importante para a mobilidade urbana e para o conforto dos usuários do transporte público. “Estamos fazendo um mapeamento de todos os pontos da cidade e verificando as condições de cada um. Nossa meta é instalar diversos abrigos novos, reformar os já existentes e realocá-los para os bairros que ainda não possuem esta estrutura”, disse. Fotos: Felipe Vieira