A prefeitura de Pinheiral promoveu por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH) em conjunto com o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, um treinamento sobre o SIPIA-CT (Sistema de Informação para a Infância e Adolescência/Conselho Tutelar) para conselheiros tutelares e uma profissional da secretaria. A capacitação foi ministrada pelo psicólogo Sérgio Henrique Teixeira, coordenador técnico estadual do SIPIA / CT, na FAETEC.

O objetivo foi alimentar dados que serão utilizados a níveis municipal, estadual e nacional para formulação de políticas públicas para a Criança e o Adolescente.

O SIPIA-CT web é um sistema operado pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, nos conselhos tutelares, órgãos para os quais se dirigem, de imediato, as demandas sobre violação ou não de atendimento aos direitos assegurados da criança e do adolescente. Trata-se de um sistema nacional de registro e tratamento de informações sobre a garantia e defesa dos direitos fundamentais preconizados no ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), uma base única nacional para formulação de políticas públicas no setor, com saída de dados agregados em nível municipal, estadual e nacional.

Segundo a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Patrícia Rivello, uma das principais funções do SIPIA-CT é subsidiar o sistema de Garantia de Direitos, para que sejam implantadas políticas públicas de enfrentamento às violações de direitos.

“Com o treinamento, nossos conselheiros tutelares e a representante da secretaria de Assistência Social receberam qualificação para um melhor desempenho dentro do nosso Município! Nosso Conselho tem feito um trabalho diferenciado buscando se qualificar o que é de suma importância para nosso trabalho. Agradecemos ao Conselho Municipal da Criança e do Adolescente pela parceria, o que tem feito toda a diferença no trabalho realizado. Agradecemos também a direção da FAETEC por ter disponibilizado o local para a realização do treinamento”, disse a secretária.