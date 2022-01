Objetivo da ação é ampliar o acesso da população a procedimentos e evitar que casos eletivos se tornem situações de urgência

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), promoverá nos próximos dias um mutirão de cirurgias eletivas. A previsão é que aproximadamente 1,2 mil procedimentos de média complexidade sejam oferecidos, entre eles cirurgias de vesícula e ginecológicas.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha, o objetivo da ação é ampliar o acesso da população a procedimentos cirúrgicos.

“Temos uma fila longa, de mais de 2,6 mil pacientes com indicação para cirurgias eletivas no município, sendo o número mais significativo de mulheres com alterações ginecológicas e pessoas com cálculo de vesícula. Essa ação busca atender a necessidade de nossa população e impedir que essas condições cirúrgicas passem de eletivas para situação de urgência”, afirmou Conceição.

Pacientes que estão na fila de espera para realização dessas cirurgias serão contactados pela Secretaria Municipal de Saúde e será disponibilizada a consulta pré-operatória e subsequentemente a data da cirurgia e o acompanhamento pós-operatório.