SEMOP e SMMA traçam estratégias de operação da Patrulha Ambiental

O secretário municipal de Ordem Pública (SEMOP), tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, se reuniu nesta quarta-feira (19) com representantes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) e o comandante em exercício da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), Silvano de Paula, para debater e traçar novas estratégias de operação da Patrulha Ambiental. O objetivo é garantir um acompanhamento permanente nas áreas rurais e de preservação ambiental, que são de responsabilidade do município.

De acordo com o secretário de Ordem Pública, a ideia é trabalhar em um novo planejamento da Patrulha Ambiental, de modo que haja uma melhoria no rendimento das rondas e garantindo maior agilidade nas ações. “Precisamos de uma melhor formatação para os atendimentos da Patrulha Ambiental, com o objetivo de atender com mais agilidade a todas as demandas, além de apurar as denúncias”, disse. Fotos: Cedidas pela SMOP