O vereador Sidney Dinho, atual presidente da Câmara Municipal de Volta Redonda- exercício 2022, se reuniu na tarde desta quarta- feira (19 de janeiro), no salão nobre da Casa Legislativa, com representantes dos bairros Nossa Senhora das Graças, Jardim Paraíba e com o pároco da Co-Catedral Padre Alércio; quando trataram sobre segurança e algumas medidas que devem ter um olhar coletivo dos segmentos. Diversos assuntos foram tratados, em questão, a ausência de segurança próximo da igreja e nas ruas das comunidades, principalmente agravada pela falta de iluminação.

O vereador expôs suas preocupações e alguns passos que cabem uma discussão entre a sociedade e o Poder Público, razão pela qual fez acontecer esse momento para chegarem a um senso comum com a troca de ideias e a participação da igreja por conhecer a demanda apresentada por outro ângulo pelos fiéis.

Sidney Dinho, além de escutar a todos, já deixou agendado o dia 25 desse mês, para que mais representantes e outras vozes somem a esses avanços em prol das comunidades e da população.

Na oportunidade, estiveram presentes: além do Presidente da CMVR, do padre, as senhoras Neuza e Marluce (associação de bairro do Jardim Paraíba) e o senhor Walmir (presidente da Associação do bairro Nossa Senhora das Graças)