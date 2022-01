Medida ocorre para evitar aglomerações e otimizar os atendimentos nos postos

Todas as 46 unidades básicas de saúde (UBSs e UBSFs) de Volta Redonda passarão a agendar os atendimentos médicos e testes para Covid-19. A medida ocorre para evitar aglomerações e otimizar os atendimentos nos postos. Além desses locais, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) oferece testagem na Ilha São João, também em horário agendado.

A prioridade é testar pacientes com sintomas (sintomáticos). Devem procurar o serviço, prioritariamente, pessoas que apresentem sintomas como: febre, calafrio, tosse, coriza, dor de garganta, cabeça e alterações no olfato ou paladar. Os testes disponíveis para detecção da Covid-19 são os de antígeno e RT-PCR.

A medida ocorre devido à alta na procura pelos serviços na Rede da Atenção Básica. As vagas para atendimento e testagem nas unidades básicas de saúde serão disponibilizadas de acordo com a capacidade própria.

Assim como ocorre no restante do país, a rede de saúde em Volta Redonda está sobrecarregada para testagem tanto no público quanto no privado.

A Secretaria de Saúde reforça que, preferencialmente, as pessoas se cadastrem para o atendimento na Ilha São João. Devido ao espaço ser aberto, mais amplo e com maior capacidade de abrigar pacientes que uma unidade de saúde. Os atendimentos de emergência continuam sendo feitos nas unidades de referência.

Como fazer o agendamento?

O agendamento para atendimento e testagem tanto na Ilha São João quanto nas unidades básicas de saúde será feito pela internet, através do link: https://forms.gle/SfBBa4MW4v68yDxEA

O paciente poderá escolher a data para o atendimento, horário, e local: em uma das 46 unidades básicas de saúde ou no centro de testagem, na Ilha São João.

O endereço para o agendamento será disponibilizado através das redes sociais (Facebook e Instagram) da Prefeitura de Volta Redonda.

Facebook: PrefeituraVR e Instagram: @prefeitura.vr

No cadastro é necessário preencher um e-mail válido, para que a confirmação possa ser encaminhada à pessoa. Após a conclusão do cadastro, o paciente receberá a confirmação, com o horário em que deve comparecer ao local, no e-mail fornecido. A resposta é o comprovante.

Para ser atendido, é preciso apresentar documento de identidade, cartão do SUS ou CPF. E, se possível, o cadastro impresso da confirmação recebida no e-mail e uma caneta. A fim de evitar compartilhar objetos pessoais nos locais de testagem.

Atendimentos específicos

O coordenador da Vigilância em Saúde de Volta Redonda, o médico sanitarista Carlos Vasconcellos, esclareceu que pessoas que não tenham acesso à internet ou que não possuem endereço de e-mail, para efetuar o cadastro, serão atendidas sem agendamento nas unidades básicas de saúde.

“As pessoas que não conseguirem se cadastrar por esses motivos serão atendidas, sem agendamento, de acordo com a capacidade de cada unidade básica de saúde”, disse.

Ampliação das vagas na Ilha São João

A Secretaria de Saúde ampliou a capacidade de vagas para testagens na Ilha São João. O número foi estendido para 600 atendimentos por dia, 300 pela manhã e 300 à tarde. O horário da central de testagem é de segunda-feira a domingo, das 8h30 às 17h, inclusive com atendimento médico.

“Na tarde desta quarta-feira, dia 19, conseguimos ampliar mais 100 vagas para testagem e dessas, 54 já foram preenchidas, até o momento”, destacou Vasconcellos.